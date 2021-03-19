Ростов-на-Дону, , 16:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону бывший сотрудник полиции стал фигурантом уголовного дела о сбыте наркотиков и взят под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 19 марта.

Как полагают следователи, сотрудник патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Ростову-на-Дону на старом автовокзале продал мужчине за 1,5 тыс. рублей полимерный пакет с наркотиком, после чего был задержан. В ходе досмотра у полицейского изъяли 13 пакетов с наркотическим веществом. Они предназначались для продажи.

В настоящее время полицейский уволен из правоохранительных органов.