Оттава, , 17:08 — REGNUM Власти Канады продолжат вакцинацию своих жителей от COVID-19 препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Решение принято в связи с тем, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) настояло, что «преимущества вакцины перевешивают все риски». Об этом 19 марта сообщает CNN.

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«Специалисты Health Canada уверены, что преимущества вакцины AstraZeneca COVID-19 продолжают перевешивать риски», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Канады.

Отмечается, что в Канаде за все время зарегистрирован только один случай инсульта, случившийся после вакцинации.

Как передавало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран Евросоюза приостановил использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета из-за опасений, что её применение может быть причиной возникновения тромбов.