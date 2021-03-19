Роттердам, Нидерланды, , 17:10 — REGNUM Министерство энергетики Чили и администрация голландского порта Роттердам подписали меморандум о взаимопонимании по экологически чистому водороду. Об этом сообщает информационный портал PortNews 19 марта 2021 года.

Министр энергетики Чили Хуан Карлос Жобет и генеральный директор крупнейшего порта Европы Аллард Кастелейн в онлайн режиме подписали Меморандум о взаимопонимании по экологическому водороду. Это первое соглашение по водороду в качестве топлива и сырья, подписанное Министерством энергетики Чили с европейским портом. Соглашение имеет государственное значение как в Нидерландах, так и в Чили.

В настоящее время ЕС реализует свой масштабный проект «Зеленый курс», который должен обеспечить переход промышленности Евросоюза к нулевым выбросам углерода к 2050 году.

Министр энергетики Чили подчеркнул, что «этот Меморандум о взаимопонимании является важным шагом, поскольку порт Роттердам является энергетическим портом Европы — около 13% энергии, используемой в Европе, поступает на континент через Роттердам».

Порт трансформируется таким образом, чтобы приспособиться к переходу от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии и стать водородным центром севера Западной Европы. В настоящее время порт готовит свою инфраструктуру и распределительную сеть для перекачки водорода с корабли со всех частей света и для распределения водорода в соседние страны Европы. Порт Роттердам рассматривает Чили как очень важного партнёра в области водорода, так как государство обладает хорошими условиями для использования возобновляемых источников энергии и имеет четкое видение и стратегию в области водорода, а также высокий уровень технологий и хорошо развитую экономику.

Цель Меморандума о взаимопонимании является частью плана по обеспечению совместной работы стран для согласования международного спроса и предложения на водород. Целью является также сотрудничество и совместные инициативы по продвижению стратегии использования водорода, обмену информацией, знаниями, передовой практикой и опытом, официальным обсуждениям и сотрудничеству по проектам, представляющим взаимный интерес и пользу.

Порт Роттердама с его большой промышленной зоной, глубокими водами и экономической эффективностью, а также отличной распределительной сетью для связи с крупными европейскими промышленными зонами может стать главным центром мировой торговли водородом.

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