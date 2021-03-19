Москва, , 16:44 — REGNUM Меры властей по регулированию цен на продовольствие должны быть краткосрочными, поскольку могут привести к росту инфляционного давления. Об этом заявила на пресс-конференции 19 марта глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Я считаю, что административные запреты, это крайняя мера, и действовать она может только в краткосрочном периоде», — сказала она.

Набиуллина отметила, что меры регулирования могут дать краткосрочный эффект в виде временного сдерживания цен, но в случае длительного применения они «приведут к негативным последствиям и могут привести к большему росту инфляционного давления».

В связи с этим глава ЦБ подчеркнула важность применения «постоянно действующих и предсказуемых рыночных механизмов» по группам товаров с высокой волатильностью цен, и прежде всего, по продовольственным товарам.

«Однозначно мое мнение, что это должны быть меры рыночного реагирования, но не административные», — заключила Набиуллина.

Напомним, ранее сегодня Банк России на заседании совета директоров принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с 2018 года.