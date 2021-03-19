Москва, , 16:44 — REGNUM Развитие отношений России с европейскими институтами будет обсуждаться 22 марта на заседании круглого стола в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Планируем обсудить проблемы в отношениях как с европейскими институтами, так и отдельными странами континента, а также возможные пути нормализации и, по сути, выхода из тупика во взаимодействии с коллективным Западом», — отметил Слуцкий.

По его словам, Россия не заинтересована в окончательной деградации и прекращения диалога с Европой и ее основными организациями, однако вынуждена зачастую отвечать на провокационные вборосы и политику сдерживания.

В заседании круглого стола на тему: «Россия-Европа: реалии и перспективы» примут участие депутаты и сенаторы, представители МИД России, ведущие ученые и эксперты на европейском направлении.