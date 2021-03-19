Виктория, 19 марта 2021, 16:42 — REGNUM Сейшельские Острова стали 54-й страной, одобрившей российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщили 19 марта в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»
Комментируя одобрение российской вакцины ещё одной страной, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал это решение Виктории «важным шагом для обеспечения защиты населения».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Спутник V» получил одобрение от властей Камеруна.
Читайте ранее в этом сюжете: «Спутник V» одобрили 53 страны