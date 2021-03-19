Самара, , 17:26 — REGNUM Четырех человек госпитализировали после отравления угарным газом в Самарской области. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что днем 18 марта спасатели получили информацию о том, что в частном жилом доме п. Студенцы четыре человека отравились угарным газом. К счастью никто не погиб. Женщину 1950 года рождения, а также мужчин 1943 года рождения, 1988 года рождения и 1980 года рождения срочно доставили в медучреждение.

Отмечается, что в текущем году в регионе было зафиксировано 16 случаев отправления угарным газом, в результате которых пострадали 44 человека, в том числе 19 несовершеннолетних, а три человека погибли.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в многоквартирном доме в Самаре по ул. Аэродромная отравились угарным газом пять человек, включая двух детей.