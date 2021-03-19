Ярославль, , 16:39 — REGNUM Выпускники Ярославского медуниверситета и Ярославского медицинского колледжа после окончания учебных заведений уезжают работать в соседние регионы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителей учреждений.

Больница Pixabay.com

Вопрос обеспеченности кадрами ярославских больниц обсуждался на комитете по здравоохранению Ярославской областной думы. Депутаты поинтересовались, почему из года в год государственные больницы не пополняются выпускниками местных учебных учреждений лечебного профиля. Оказалось, выпускники вуза и колледжа по его окончании часто меняют регион проживания.

«Идут в другие регионы, где другая система стимулирующих выплат. Это Московская область, где одобрена социальная ипотека, это Владимирская область, где коэффициент обеспеченности врачами на 100 тысяч населения 37, а не 43, как у нас, и правительство вынуждено уже идти на меры социальной поддержки. В начале ковида была жестка конкуренция между регионами, специалистов практически вырывали друг у друга. Конечно, целесообразно индексировать те выплаты, которые у нас есть сейчас. Договоры целевого обучения, которые, к сожалению, расторгаются, связаны с низким уровнем выплат. Важно и создание перспективной, приемлемой и достойной инфраструктуры на территории муниципальных районов, — пояснила заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Надежда Корзина.

Надежда Корзина Yarduma.ru

Директор Ярославского медколледжа Сергей Барышев озвучил статистику и привел примеры, куда отправляется работать средний медицинский персонал по окончании учебного заведения.

«Куда идут выпускники? Уезжают на свое место жительства или службы мужа — от 12 до 30%. У нас обучается от 12 до 20% студентов из других территорий. Особенно это южные республики — они уезжают практически полностью, отучившись у нас. Куда идут работать после выпуска — в аптеки в массажные косметически салоны — до 16%. Некоторые поступают уже с конкретной целью — не работать в медицине, а получить диплом, который позволяет оказывать парамедицинские услуги. Чтобы оценить мотивы, мы проводили анкетирование выпускников с вопросом, что нужно сделать, чтобы я пошел работать в государственное медучреджение. Первое — это доступное жилье, общежитие или жилье с удобствами в сельской местности. Второе — это достойная заработная плата. Третье — повышение престижа специалистов со средним медицинским образованием. Молодежь видит, что престиж профессии медсестры падает. Ну и поддержу по поводу оснащения рабочих мест. Не открою большой правды — когда у меня девчонки приезжают на практику в ФАПы, — оснащение желает быть лучшим. Они учились одному, а приходят на ФАП — а там, извините меня. Это тоже проблема», — рассказал директор Ярославского медколледжа Сергей Барышев.

Медсестры и фельдшеры, как и врачи, уезжают трудиться в соседние с Ярославской областью регионы.

«Отток в Москву значительный, половина Переславской ЦРБ работает в Московской области. Очень просто: 17 тысяч рублей зарплата фельдшера на «Скорой помощи» в Переславле, и 60 тысяч рублей за ту же работу платят в Московской области», — добавил Сергей Барышев.

Заседание комитета по здравоохранению Yarduma.ru

Выход руководство областного депздрава видит в создании целевых программ для обучения среднего медперсонала.

«Дело в том, что у нас по программе высшего образования целевая подготовка осуществляется по целевым направлениям от медицинских организаций. Такой системы для среднего образования на данный момент нет. Медорганизация платит за своего студента, а это колоссальные средства, которые она тратить не может. Поэтому предлагаем сделать систему приема в колледж аналогичной системе приема в ВУЗ, потому что у нас год от года снижается количество выпускников среднего медицинского персонала, работающего в звене, и снижается процент соотношения врачей и среднего медперсонала. На данный момент у нас в отрасли трудится 5316 врачей, а среднего медперсонала 9153, а соотношение должно быть хотя бы 1 к 2. И вот эта программа целевой подготовки будет нам огромным подспорьем», — сказала заместитель директора департамента здравоохранения Надежда Корзина.

На данный момент в государственных медучреждениях региона трудоустроены только 46 процентов выпускников специальных учебных заведений.

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