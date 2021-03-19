Чебоксары, , 16:36 — REGNUM В Чувашии возбуждено второе уголовное дело по факту установки 95-летнему фронтовику опасного газового оборудования, на месте которого выявлена утечка газа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Разбирательства начались после того, как в январе 2021 года к 95-летнему Великой Отечественной войны под предлогом проверки газового оборудования вошли мужчины, действующие от имени работников частной газовой службы и убедившие в необходимости замены крана и шланга. В ходе прокурорской проверки совместно с газовиками был выявлен факт утечки газа на месте установленного оборудования.

По данному факту по настоянию прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство либо сбыт товаров и выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«Ветерану оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Они могли привести к возникновению аварийной ситуации и чрезвычайных последствий для людей, проживающих в многоквартирном доме», — говорят в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по данному факту полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В прокуратуре отмечали, что за свою работу мужчины получили от ветерана «явно завышенную сумму». Фронтовику в настоящее время газовое оборудование заменено, деньги возвращены.

В прокуратуре также добавляют, что устанавливаются иные факты получения от чебоксарцев средств за замену внутридомового газового оборудования.

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