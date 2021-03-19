19 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Случалось, что израильские лидеры прибегали к критике американских вождей, но исключительно по вопросам, касавшимся самого Израиля. Здесь министр обороны Израиля вступился за президента Путина и прямо осудил заявление Джо Байдена.

Авигдор Эскин, , 17:08 — REGNUM Министр обороны Израиля Бени Ганц жестко отреагировал на слова президента США Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина. Будучи вторым по значимости человеком в израильском правительстве, он вырвался из тисков обычного молчаливого нейтралитета. Его слова всколыхнули всю страну. Выступая по 13-му каналу израильского телевидения Ганц дал оценку высказываниям президента США, в котором он назвал Путина убийцей. «Это странное и радикальное высказывание», — заявил Ганц. Уточним, что им был использован термин «кицонит», который переводим также словами «предельное» или «экстремистское» высказывание.

Израиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Случалось, что израильские лидеры прибегали к критике американских вождей, но исключительно по вопросам, касавшимся самого Израиля. Здесь же Ганц вступился за президента Путина и прямо осудил заявление Джо Байдена.

Сразу возникает вопрос, было ли это его личной инициативой или Ганц согласовал свой резкий выпад с премьер-министром Биньямином Нетаньяху? Ответом послужит молчание израильского премьера и его окружения. Никто не выступил с нападками на Ганца, дескать, вмешался не в свое дело. Всем было понятно, что министр обороны вступился за друга Израиля, когда тот подвергся нападкам со стороны американского президента. Можно предположить с высочайшей долей вероятности, что это заявление было согласовано с Биньямином Нетаньяху. Так или иначе, это было единственным заявлением по данном вопросу со стороны правительства Израиля — и оно не было никем опровергнуто или подвержено критике.

Министр обороны Израиля Бени Ганц Idf.il

Похоже, в Израиле поняли раньше других, что изможденный Джо Байден способен на опрометчивые шаги, граничащие с «экстремизмом». Использование слова «убийца» в адрес российского коллеги противоречит всем нормам цивилизованного поведения. Любой лидер крупной империи принимает решения о военных операциях, которые ведут к человеческим жертвам. Но мы не слышали доселе, чтобы кто-то опускался до такой лексики, если не считать причудливого до бесноватости Уго Чавеса. Припомним, как Уинстон Черчилль был верен дипломатическому этикету даже в адрес Сталина в своей антикоммунистической Фултонской речи. Мы никогда не слышали подобных оскорблений из уст убежденного противника СССР Рональда Рейгана.

Биньямин Нетаньяху знает лучше других мировых лидеров внутреннее устройство американской политики. И лучше осадить Байдена незамедлительно и готовиться к сложной поре в американо-израильских связях, нежели сидеть в ожидании и констатировать потом внезапный камнепад.

В Вашингтоне определенно не ожидали от Иерусалима такой реакции на оскорбления в адрес президента Путина. Заметим, что никто из заметных мировых лидеров не указал Байдену, что так себя не ведут.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин Kremlin.ru

Кто-то возразит, дескать, вмешательство в конфликт между двумя мировыми лидерами со стороны Ганца тоже выходит за рамки привычной публичной дипломатии. Сие верно, но после сокрушения Байденом всех принятых норм Израиль лишь предпринял попытку исправить что-то по мере своих возможностей.

Естественно, всплывает вопрос: можно ли видеть в этом демарше правительства Израиля намек на грядущее сближение с Россией?

На днях Москву посетил министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази. Он провёл пресс-конференцию с российским коллегой — Сергеем Лавровым. Атмосфера была не просто доброжелательной, но дружественной. Обычно российский МИД демонстрирует Израилю традиционную со времен СССР отчужденность. Известно, что Россия голосует в ООН и других международных организациях против Израиля (за редким исключением). При этом существует важное стратегическое сотрудничество, требующее высочайшего доверия. И можно говорить об устойчивой дружбе между президентом Путиным и премьер-министром Нетаньяху.

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и министр иностранных дел России Сергей Лавров Mid.ru

Израильская поддержка в полыхающем конфликте с администрацией Байдена может быть очень существенной для Москвы в эти дни. В Кремле хорошо понимают региональную и международную весомость Израиля в наши дни. Там также осведомлены о планах Байдена двинуться в палестинском направлении и о покамест неудачных попытках возобновить диалог с Ираном.

Возможно, Москва сможет предложить Израилю несколько взаимовыгодных политических проектов. Возможно также, что Израиль готовится к новому расширенному этапу сотрудничества с Россией. Израильский демарш стал смелым шагом и был важным символическим действом. А теперь ждем выборов в Израиле на следующей неделе, после чего продолжим этот разговор.