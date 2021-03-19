Сальск, Ростовская область, , 16:33 — REGNUM Нежилое здание в переулке Морской в Сальске, где днём 19 марта рухнула несущая стена, принадлежит ОАО «Дорожному ремонтно-строительному управлению» («ДРСУ»). Это следует из информации поисково-спасательной службы Ростовской области.

«На пульт оперативного дежурного <…> поступил экстренный сигнал о том, что в Сальске произошло обрушения здания — гаражи (ангар) ДРСУ», — сказано в сообщении.

Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

ИА REGNUM сообщало, что под завалами обнаружены тела двух человек. К месту происшествия прибыла оперативно-следственная группа.

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