Москва, , 16:31 — REGNUM Банк России в апреле пересмотрит макропрогноз по российской экономике и уточнит многие показатели. Об этом сообщила на пресс-конференции 19 марта глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«В апреле мы будем пересматривать макропрогноз в целом», — сказала она, добавив, что «тенденции, в том числе инфляционные, говорят о том, что по многим параметрам прогноз может быть уточнён и пересмотрен».

Напомним, ранее сегодня Центробанк по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в России с конца 2018 года.

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