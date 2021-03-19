Ярославль, , 16:31 — REGNUM Региональный чемпионат профмастерства «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia среди студентов прошёл с 15 по 19 марта в 16 образовательных учреждениях Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Чемпионат «Молодые профессионалы»

Участники соревновались по 30 профессиональным компетенциям. Одной из площадок чемпионата в этом году стал Центр профессиональных квалификаций «ЯНОС». Центр был открыт в 2020 году в Ярославском промышленно-экономическом колледже с целью повышения качества целевой подготовки кадров для нефтеперерабатывающей промышленности.

На базе Центра состоялись соревнования в новой для Ярославской области компетенции «Аппаратчик химических технологий» — они проводятся в ЯПЭК второй раз. Открытие ЦПК «ЯНОС» в рамках сотрудничества между правительством Ярославской области и ПАО «Славнефть-ЯНОС» позволило колледжу соблюсти все необходимые требования к проведению соревнований в этой компетенции. Необходимое оборудование и расходные материалы предоставил нефтеперерабатывающий завод.

Чемпионат «Молодые профессионалы»

В компетенции «Аппаратчик химических технологий» соревновались шесть студентов колледжа, обучающихся по специальностям «Переработка нефти и газа» и «Автоматизация технических производств». По результатам ежедневного прохождения испытаний участникам начислялись баллы, учитывающие множество критериев: правильность действий в аварийных ситуациях, знание основ охраны труда, азы работы на технологических установках, умение пользоваться техдокументацией и многое другое. Очную оценку прохождения испытаний на всех этапах оценивали эксперты WorldSkills Russia.

Победителями регионального этапа конкурса в указанной компетенции стали студенты 4 курса ЯПЭК: Алексей Ведель (первое место), Никита Балынский (второе место), Ярослав Быстров и Кристина Тигина разделили третье место. 19 марта состоялось подведение итогов VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы». В награждении призеров в компетенциях производственной сферы и инженерных технологий регионального чемпионата WorldSkills принял участие начальник производственного отдела ПАО «Славнефть-ЯНОС» Игорь Гудкевич.

Награждение

На протяжении почти 60 лет Ярославский промышленно-экономический колледж является базовым учебным заведением для ПАО «Славнефть-ЯНОС». В настоящее время на заводе работают 579 выпускников колледжа. С 2007 года в колледже организованы группы целевой подготовки специалистов, выпускники которых имеют первоочередное право трудоустройства на предприятие. Создание Центра профессиональных квалификаций «ЯНОС» в ЯПЭКе стало еще одним шагом в повышении качества практико-ориентированного образования. В 2021 году предприятие планирует продолжить участие в укреплении материально-технической базы нового образовательного центра.

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