Лондон, , 16:30 — REGNUM Посол Индонезии в Великобритании Десра Перчая заявил, что сборная Индонезии по бадминтону вернется на родину как можно скорее, сообщает Kompas.

«Я обязан обеспечивать безопасность и благополучие наших спортсменов, которые все еще находятся в Бирмингеме. Я уверен, что индонезийская команда может вернуться в Индонезию», — отметил посол.

Посол также отправится в Бирмингем, чтобы встретиться с индонезийской командой по бадминтону и оказать им моральную поддержку.

Менеджер индонезийской команды по бадминтону Рики Субагджа также заявил, что в настоящее время он сосредоточен на усилиях по возвращению команды в Индонезию.

Ранее индонезийскую команду вынудили отказаться от турнира по бадминтону и побыть на карантине до 23 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Великобританиине хочет, чтобы проблема выхода индонезийской команды на чемпионат по бадминтону, мешала развитию двусторонних отношений между Индонезией и Великобританией.

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