Екатеринбург, , 16:46 — REGNUM Бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, отбывающего наказание в колонии строгого режима, привезли в город. Об этом заявила журналистам уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По словам Мерзляковой, причина прибытия Контеева ей неизвестна. «Все-таки здравоохранение у нас получше — попросил, пока он здесь, прежде всего, зубы полечить», — добавила омбудмен «ЕАН».

Мерзлякова не исключила, что Контеев останется в Свердловской области. Сейчас он находится в СИЗО-1.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший чиновник отбывает наказание за вымогательство и подстрекательство к убийствам.

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