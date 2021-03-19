Сальск, Ростовская область, , 16:24 — REGNUM Тела двух человек обнаружены под завалами рухнувшего здания в Ростовской области, сообщает региональное управление МЧС России.

«При разборе завалов обнаружены тела двух человек. Личности устанавливаются», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что сообщение об обрушении несущей стены нежилого здания в экстренные службы поступило днём 19 марта. К месту была направлена поисково-спасательная группировка.

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