Сальск, Ростовская область, 19 марта 2021, 16:24 — REGNUM Тела двух человек обнаружены под завалами рухнувшего здания в Ростовской области, сообщает региональное управление МЧС России.
«При разборе завалов обнаружены тела двух человек. Личности устанавливаются», — уточнили в ведомстве.
ИА REGNUM сообщало, что сообщение об обрушении несущей стены нежилого здания в экстренные службы поступило днём 19 марта. К месту была направлена поисково-спасательная группировка.
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