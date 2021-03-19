Минск, , 16:24 — REGNUM Белоруссии предстоит стать единым государством с другими президентами. Об этом 19 марта заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Выступая в Гродненской области (Западная Белоруссия) перед работниками предприятия по производству молочных продуктов, он отметил, что «Россия не может нас потерять». Он также подчеркнул важность народного единства, констатировав: «Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны. Поэтому я и объявил этот год Годом народного единства».

Читайте на эту тему: В Белоруссии «год народного единства» будет годом притеснения русскоязычных

«Мы будем единым государством. Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах, — заявил Лукашенко. — Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения».

Читайте новости и аналитику сюжета: Протесты в Белоруссии

Напомним, Александр Лукашенко бессменно занимает президентское кресло с 1994 года. По итогам президентской кампании 2020 года он снова объявил себя победителем, с чем не согласились сотни тысяч манифестантов, вышедших на протестные акции в десятках городов и даже в сельской местности.

Читайте подробности: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020