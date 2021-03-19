Калуга, , 16:22 — REGNUM Сегодня, 19 марта, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в общем собрании Союза российских городов.

Марафон экспертных обсуждений «Роль российских городов в подготовке основ государственной политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года» Пресс-служба Городской думы Калуги

Союз российских городов — неполитическая общественная организация, был создан в марте 1991 года как площадка для взаимного обмена идеями, лучшими практиками и решениями в сфере местного самоуправления. На сегодняшний день Союз российских городов объединяет более 90 крупных и средних городов Российской Федерации с населением около 70 млн человек.

Участники собрания подвели итоги марафона экспертных обсуждений «Роль российских городов в подготовке основ государственной политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года». В настоящий момент правительство РФ по поручению президента России готовит основы государственной политики в области развития местного самоуправления до 2030 года. К работе подключены верхняя и нижняя палаты Федерального собрания, федеральные министерства и экспертное сообщество.

Марафон стартовал 15 марта в Хабаровске и финишировал 18 марта в Москве. В этот период во всех федеральных округах России ежедневно проходило до трех совещаний в офлайн‑ и онлайн-форматах.

Обсуждались наиболее актуальные проблемы муниципалитетов и перспективы развития местного самоуправления.

По итогам обсуждения участники марафона обратились в Совет Федерации, Государственную думу и министерство юстиции с предложением отразить в проекте «Основ государственной политики РФ в области развития местного самоуправления до 2030 года», следующие приоритетные задачи: благоустройство общественных территорий и формирование единого облика городов на

территории субъекта РФ; обеспечение населения доступным и комфортным жильем, ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, реформирование и обновление коммунальной инфраструктуры; разработка и внедрение стандартов обеспеченности муниципальных образований минимальным уровнем социальной инфраструктуры, объектами жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улично-дорожной сети, услугами общественного транспорта и связи; совершенствование бюджетно-налоговой системы, в том числе через замену чисто фискальных бюджетно-налоговых механизмов стимулирующими, формирование бюджетов развития муниципальных образований (в размере 10 — 20% от общего объема собственных доходов); вовлечение населения в осуществление местного самоуправления, развитие инициативного бюджетирования и повышение уровня гражданской активности.