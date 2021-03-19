Стокгольм, 19 марта, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Государственное фармацевтическое управление Швеции занимается расследованием факта смерти двух человек, недавно вакцинированных препаратом против COVID-19 производства компании AstraZeneca, сообщает 19 марта Radio Sweden.

(сс) Whispyhistory Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

По словам официального представителя управления Вероники Артурсон, для ведомства это очень «серьезный вопрос», несмотря на то, что такие случаи редки.

«Пока мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть связь этих смертей и вакцины», — сказала Артурсон.

В обоих случаях речь идет о смерти людей в возрасте 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран ЕС приостановил использование вакцины AstraZeneca после случаев развития тромбоза у привившихся людей. 18 марта Европейский лекарственный регулятор ЕМА официально заявил о безопасности вакцины AstraZeneca, но не смог исключить связи между тромбоэмболическими осложнениями и качеством препарата.