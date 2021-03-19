Мадрид, , 16:19 — REGNUM Футболист клуба «Реал» (Мадрид) Лука Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов (ЛЧ). Об этом 19 марта сообщается на сайте УЕФА.

16 марта «Реал» в ответном матче 1/8 финала одолел «Аталанту» (Италия) — 3:1 (первая игра — 1:0) и вышел в четвертьфинал ЛЧ. Модрич провел на поле весь матч и отдал 1 голевую передачу.

Вторым в списке лучших стал Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), забивший 1 гол в матче с «Боруссией» (Менхенгладбах). На III месте — полузащитник «Челси» (Лондон) Н'Голо Канте.