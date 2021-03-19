Челябинск, , 16:17 — REGNUM В Челябинской области 20 марта ожидается мокрый снег. Об этом сообщают синоптики.

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В результате непогоды возможно образование гололёда. Также не исключён сильный ветер. Его порывы могут достигать 16 метров в секунду.

Областной миндортранс призывает водителей быть осторожными и внимательными на дорогах. Как сообщало ИА REGNUM, также штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области.