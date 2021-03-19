Самара, , 16:25 — REGNUM Понижение температуры до — 16 °C ожидается в Самарской области. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности: ночью и днем 20 марта ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Ночью 21 марта и 22 марта столбик термометра может упасть до отметки — 16 °C. Днем температура воздуха 21 марта может подняться до +2°C, а 22 марта — до +3 °C.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре ограничить выход из зданий.