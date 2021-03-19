Вашингтон, , 16:16 — REGNUM В работе находится сразу несколько проектов по мотивам анимационного сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Об этом 18 марта сообщило издание Deadline.

Nickelodeon планирует превратить «Аватара» в масштабную медиафраншизу со множество спин-оффов. Помимо полнометражного фильма с живыми актёрами, компания планирует выпустить сразу несколько анимационных шоу, телесериалов и полнометражных картин.

Напомним, «Аватар: Легенда об Аанге» — это анимационный сериал, созданный Майклом Данте Димартинои Брайаном Кониецко в 2005 году. События шоу разворачиваются в вымышленном мире, жители которого умеют контролировать четыре природных элемента: воду, огонь, землю и воздух.

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