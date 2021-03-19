Стокгольм, , 16:16 — REGNUM Женская сборная РФ по биатлону потеряла максимальную квоту в Кубке мира на следующий сезон. Об этом 19 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Эстерсунде (Швеция) на последнем этапе соревнований прошла женская спринтерская гонка. Лучшей среди российских спортсменок стала Ульяна Кайшева — 16 место.

Данная гонка стала последней, идущей в зачет женского Кубка наций. По итогам победу одержала Норвегия (7305), II место — Швеция (7146), III — Германия (7056), IV — Франция (7001). В зачете Кубка наций российскую команду (6407) обогнала Белоруссия (6433).

Для получения максимальной квоты на сезон — 2021/22 необходимо попасть в число пяти сильнейших сборных.