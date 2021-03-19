Киев, , 16:15 — REGNUM Киевский апелляционный суд отменил в большей части принятое ранее решение Дарницкого районного суда о запрете распространения тиража книги «Дело Василия Стуса».

Соответствующий вердикт объявлен сегодня, 19 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что в октябре 2020 года Дарницкий районный суд г. Киева запретил распространять книгу авторства журналиста Вахтанга Кипиани о диссиденте Стусе из-за большого количества лживой информации о главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»Викторе Медведчуке, который в свое время был адвокатом Стуса. Судпостановил запретить распространять книгу до того, как указанные им фрагменты будут из нее изъяты.

Нынешним вердиктом Киевский апелляционный суд оставил в исполнение лишь одно требование — о запрете фразы о предоставлении адвоката (т.е. Медведчука) Стусу КГБ СССР. Решением суда отменены решение о запрете использования имени нынешнего лидера оппозиции, других фраз и запрет на распространение тиража книги.

Нынешний вердикт не окончательный, это решение может быть обжаловано в Верховном суде Украины в течение 30 дней.