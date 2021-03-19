Ульяновск, , 16:14 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 104 и 99. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 19 марта, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 49 618 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 99.

Победили болезнь 46 214 человек, из них за последние сутки — 104. Доля выздоровевших составила 93,14%.

Также в Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом. Всего в регионе скончались 922 человека.

Отметим, что в Ульяновской области создана единая электронная регистратура. Власти заявляют, что это позволяет сократить очереди в поликлиниках, управлять потоками пациентов в пределах всего региона.