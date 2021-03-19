Казань, , 16:16 — REGNUM В Татарии подтверждены четыре летальных исхода от ковида. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В числе погибших две женщины 1935 и 1946 годов рождения, а также двое мужчин 1948 и 1970 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Таким образом, по состоянию на 19 марта в республике от COVID-19 всего скончались 396 жителей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии управление Роспотребнадзора отложило вопрос о снятии коронавирусных ограничений до апреля. Одним из оснований такого решения стала вероятность появления в республике гриппа В.

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