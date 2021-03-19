Лос-Анджелес, США, , 16:10 — REGNUM Сегодня, 19 марта, состоялась премьера супергеройского телесериала «Сокол и Зимний солдат». Посмотреть первый эпизод шоу можно на сервисе Disney Plus.

Сериал будет состоять из шести эпизодов. Критики и зрители оценили первую серию достаточно высоко: в 74 балла на Metacritic, 97% «свежести» на Rotten Tomatoes и 8,8 баллов на IMDb.

ИА REGNUM напоминает, что события «Сокола и Зимнего солдата» разворачиваются спустя полгода после концовки фильма «Мстители: Финал». Главные роли в сериале исполнили Энтони Маки и Себастиан Стэн.

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