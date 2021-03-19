Чебоксары, , 16:06 — REGNUM Зима в Чувашии продолжается. Высота сугробов выше среднемноголетних значений, при этом накануне в Алатыре свежевыпавший снег был с жёлтым оттенком, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

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По его словам, в сезон суховеев и пыльных бурь сильный ветер может переносить песок на большие расстояния, в результате в регионах выпадает «жёлтый снег». 18 марта это произошло в Алатыре в Чувашии. С учётом того, что Прикаспийская низменность уже свободна от снега, то вынос песка из Астраханской области и Казахстана может повториться, отмечает синоптик-любитель.

По прогнозам, 20 марта в Чебоксарах установится нулевая температура, 21−22 марта будет ветрено, порывы могут достигать 15 метров в секунду. Согласно расчётам, 22 марта температура воздуха в Чебоксарах начнет почти ежедневно повышаться до «плюсовых» значений, с 24 марта воздух прогреется до +5 градусов тепла.

На фоне потепления пройдут небольшие снегопады, с 24 марта осадки не прогнозируются. В конце марта ожидается приход климатической весны.