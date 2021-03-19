Москва, 19 марта 2021, 16:00 — REGNUM Российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий. Об этом на пресс-конференции 19 марта заявила Глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Набиуллина пояснила, что это происходит благодаря восстановлению, как внутреннего, так и внешнего спроса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что потребительский спрос в России перешёл к устойчивому росту с конца 2020 года. По её словам, увеличивается спрос на товары длительного пользования, улучшение населением жилищных условий подстёгивает спрос на сопутствующие товары: инструменты, стройматериалы, мебель, бытовую технику. Также сохраняется высокий спрос на автомобили.
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