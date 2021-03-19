Москва, , 16:00 — REGNUM Несмотря на то, что Банк России возвращается к нейтральной денежно-кредитной политике быстрее, чем планировалось, это решение благоприятно отразится на макроэкономической ситуации в будущем. Об этом 19 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Данные говорят о том, что возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике надо начинать уже сейчас. Время имеет значения. Если откладывать повышение ставки, инфляция может вырасти, а инфляционные ожидания не снизятся. Это отдалит инфляцию от цели ещё больше, и в итоге потребует более существенного повышения ставки в будущем», — заявила Набиуллина.

«Перефразируя расхожее выражение, скажу, что во фразе «сохранить нельзя повысить» запятую мы сегодня поставили в правильном месте», — указала она.