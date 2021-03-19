Москва, , 16:10 — REGNUM Популярный блогер Ида Галич опровергла слухи об измене своего мужа Алана Басиева. Соответствующее заявление она опубликовала в своём Instagram-аккаунте 18 марта.

В сторис девушка написала: «Мой муж мне НИКОГДА не изменял. А я никогда не изменяла ему». Также Ида сообщила, что планирует сменить фамилию, отчего развод официально состоится через месяц-два. О причинах разрыва отношений с мужем Ида не сообщает.

ИА REGNUM напоминает, что Ида Галич — российская телеведущая и видеоблогер. В 2018 году девушка вышла замуж за предпринимателя Алана Басиева, а в 2020 году у пары родился сын Леон.

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