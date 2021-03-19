Бордо, Франция, , 15:59 — REGNUM Продажи ролевого экшена Dead Cells преодолели отметку в пять миллионов копий. Об этом 19 марта сообщает портал gamespress.

Значительная часть продаж (больше миллиона копий) пришлась на мобильную версию Dead Cells, которую активно покупали в Китае в первые дни после релиза. Сообщается также, что дополнение The Bad Seed выйдет на смартфонах уже 30 марта 2021 года.

Напомним, Dead Cells — это экшен-платформер со случайной генерацией локаций и противников. Его разработкой занимается французская студия Motion Twin.

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