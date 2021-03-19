Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор генеральному директору компании, которая должна была заниматься ремонтом полигона опасных химических отходов «Красный Бор» в Ленинградской области. За присвоение почти 10 млн рублей Андрей Градобоев получил условный срок и штраф, сообщили 19 марта в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Полигон «Красный Бор»

Как смогло доказать в суде следствие, фактический руководитель ООО «ЭкоГрадСтрой» Андрей Градобоев узнал, что между комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга и СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» планируется заключение договора о предоставлении полигону субсидии на возмещение затрат по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту гидротехнических сооружений полигона.

После чего обвиняемый заключил договор с полигоном на устройство двух карт (котлованов) временного размещения отходов на территории полигона. А затем на оказание услуг по рекультивации аварийных выходов пастообразных и жидких токсичных отходов. По данным следствия и суда, он создал видимость осуществления работ по договору, а затем предоставил акт о полном выполнении работ и получил оплату. Таким образом в период с 16 сентября по 31 октября 2014 года Градобоев, как установил суд, похитил бюджетные денежные средства на сумму 4 581 302 рубля 20 копеек. А в период с 12 ноября 2014 по 07 август 2015 года — 4 988 911 рублей 13 копеек.

Градобоев свою вину признал, а суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей. «От назначенного наказания фигурант освобожден в связи с истечением сроков давности», — уточнили в ОПС. А по второму уголовному делу суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 3 года. «Также с Градобоева взыскано 9 570 213 рублей 33 копейки в счет возмещения имущественного вреда», — подытожили в суде.

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