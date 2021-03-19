Брюссель, , 15:59 — REGNUM Еврокомиссия обратилась в суд ЕС из-за невозврата Великобританией государственной помощи в Гибралтаре. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Иск в Суд Европейского союза подан за то, что Соединенное Королевство не полностью вернуло незаконную государственную помощь в размере до 100 млн евро. Её предоставили в качестве освобождения от налогов для пассивных процентов и роялти в Гибралтаре, отметили в ЕК.

Речь идёт о периоде, когда Британия входила в Европейский союз и на неё распространялись правила содружества. Поддержка противоречила правилам ЕС в области государственной помощи, и получатель должен вернуть деньги.