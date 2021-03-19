Киев, 19 марта 2021, 15:57 — REGNUM В городе Волновахе (подконтрольная Киеву территория бывшей Донецкой области) дети нашли гранату на спортивной площадке возле жилого дома.
Об этом 19 марта сообщает департамент коммуникации национальной полиции Украины.
Согласно источнику, в полицию обратился 70-летний местный житель, которому дети сообщили, что на стадионе находится предмет, похожий на гранату.
До приезда взрывотехников правоохранители взяли в окружение территорию, перекрыли движение автотранспорта. В итоге гранату изъяли, никто не пострадал, рапортует силовое ведомство.
ИА REGNUM напоминает, что на Украине последние годы постоянно происходят инциденты, связанные с гранатами. В частности, буквально 14 марта в Луцке в результате взрыва гранаты погиб 41-летний мужчина, ранее проходивший военную службу в Донбассе, а 10 марта два человека погибли и один тяжело травмирован в результате взрыва гранаты в квартире в Бердянске.