Киев, , 16:19 — REGNUM Верховная рада Украины одобрила законопроект №5247, который освобождает всех причастных к программе вакцинации от COVID-19 за последствия применения вакцины. Об этом сообщил 19 марта парламентский телеканал «Рада».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Законопроект поддержали 236 депутатов.

«С учётом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики COVID-19…, участники механизма Covax соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определённые риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Также от ответственности избавляются медики, которые участвуют в вакцинации.

Напомним, ранее это решение одобрил профильный комитет Верховной рады Украины. Законопроект освобождает от ответственности производителей вакцин и медиков, а в случае наступления негативных последствий выплату компенсаций берёт на себя государство.

Читайте также: На Украине производителей вакцин хотят освободить от любой ответственности