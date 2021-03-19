Киев, 19 марта 2021, 16:19 — REGNUM Верховная рада Украины одобрила законопроект №5247, который освобождает всех причастных к программе вакцинации от COVID-19 за последствия применения вакцины. Об этом сообщил 19 марта парламентский телеканал «Рада».
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Законопроект поддержали 236 депутатов.
Также от ответственности избавляются медики, которые участвуют в вакцинации.
Напомним, ранее это решение одобрил профильный комитет Верховной рады Украины. Законопроект освобождает от ответственности производителей вакцин и медиков, а в случае наступления негативных последствий выплату компенсаций берёт на себя государство.
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