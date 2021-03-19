Нур-Султан, , 15:57 — REGNUM Власти Нур-Султана планируют реализовать 125 инвестиционных проектов на общую сумму 2 трлн тегне ($4,77 млрд). Об этом 19 марта заявил аким (глава) Нур-Султана Алтай Кульгинов на заседании инвестиционного штаба.

Инвестиционная программа составлена на ближайшие пять лет, до 2025 года. Градоначальник отметил, что реализация проектов позволит создать 18 тыс. новых рабочих мест.

Кульгинов добавил, что по итогам января—февраля 2021 года в Нур-Султане объем инвестиций увеличился на 16,4%. Всего в 2021 году планируется привлечь 1,26 трлн тенге ($3 млрд) инвестиций в основной капитал.

Глава Алма-Атинской области Серик Турдалиев сказал, что в ближайшие пять лет планируется реализовать 150 проектов на 1,7 трлн тенге ($4,1 млрд). До конца года власти области намерены привлечь 453 млрд тенге ($1,08 млрд) инвестиций в основной капитал.

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