Екатеринбург, , 16:16 — REGNUM В Екатеринбурге обнаружили шесть частных домов, в которых прописано всего более 500 человек. ОБ этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МУП «Спецавтобаза».

Предприятие занимается вывозом мусора. На «Спецавтобазе» обнаружили, что в доме на улице Танкистов накопился долг в 333 тыс. рублей за данную услугу (оплата начисляется исходя из количества прописанных жителей).

Общая сумма долга по шести домам составляет более 1 млн рублей. Всего в шести домах прописано 532 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Екатеринбурга прописала в своей квартире 1349 мигрантов.

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