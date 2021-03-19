Республика Индонезия, , 15:56 — REGNUM Количество людей, привитых уже второй инъекцией вакцины от коронавируса в Индонезии, достигло 2 068 400 человек, сообщает Kompas.

Первую инъекцию вакцины получили 4 959 063 человек в Индонезии.

В Индонезии прививку от коронавируса сделали медицинские работники, государственные служащие и пожилые люди. На данном этапе прививку от коронавируса должны получить 40 349 051 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 марта 2021 года в Индонезии подтвердили 1 450 132 носителя коронавируса.

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