Копенгаген, , 15:55 — REGNUM По меньшей мере три страны в Европе не стали возобновлять вакцинацию препаратом компании AstraZeneca, несмотря на положительное решение регулятора ЕС, сообщает 19 марта New York Post.

Власти Дании, Норвегии и Швеции заявили, что подождут до следующей недели с решением относительно того, возобновлять ли развертывание вакцины после того, как у нескольких человек, получивших ее, начались проблемы с образованием тромбов.

При этом накануне Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что вакцина британского производителя лекарств не увеличивает общий риск образования тромбов. После этого решения несколько стран, включая Италию, Францию и Германию, заявили, что возобновили вакцинацию этим препаратом.

Но три скандинавские страны заняли более осторожную позицию, заявив, что они хотят провести собственные исследования.