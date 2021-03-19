19 марта 2021 | Время чтения 8 мин

Ярослав Чингаев, , 18:53 — REGNUM Улица Арбат

В народе называется — Старый Арбат, в связи с тем, что в 60-х годах 20-го столетия была проложена магистраль под названием Новый Арбат (бывший проспект Калинина). Впервые Арбат был упомянут в московских летописях в самом конце XV века. На этой улице находились различные ремесленные слободы, занимавшиеся обслуживанием царского двора: резчики, повара, плотники. После пожара XIX века улица начала застраиваться особняками для знати. В XIX веке на Арбате селились художники, писатели, поэты, а к концу столетия аристократию сменили купцы — и на этой улице появились различные рестораны и магазины. Но уже в XX веке, при советской власти, княжеские особняки превратились в коммунальные квартиры. Во второй половине того же века Арбат решили сделать пешеходной улицей — тут положили брусчатку, установили фонари и покрасили дома в пастельные тона. Сейчас улица Арбат является одной из туристических зон Москвы. Это одна из самых длинных пешеходных улиц, на которой в ряд идут доходные дома XIX века. На улице Арбат находятся Театр им. Вахтангова и музей-квартира А. С. Пушкина, памятники Булату Окуджаве, Пушкину и Гончаровой, Вахтангову, а также граффити-стена Виктору Цою. Кафе, рестораны, магазины сувениров, современные музеи, уличные музыканты — все это притягивает иностранных туристов.

Вид на улицу Арбат, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вид на улицу Арбат, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Улица Арбат в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Портрет Жукова на одном из домов улицы Арбат Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Музей-квартира А. С. Пушкина на улице Арбат Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Стена Виктора Цоя на улице Арбат Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вид на улицу Арбат Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Никольская улица

Одна из старейших улиц Москвы, получила свое название в честь монастыря Николы Старого. Это место — часть города, где зародилось книгопечатание на Руси. Именно здесь, на Печатном дворе, Иван Федоров и Пётр Мстиславец подарили миру свою первую книгу — «Апостол». Никольская пестрит достопримечательностями: Заиконоспасский монастырь; бывший Монетный двор — сейчас зданием заведует Исторический музей; ресторан и гостиница «Славянский базар» — когда-то было дорогое и модное место с потрясающим обслуживанием, а теперь тут размещается Камерный музыкальный театр им. Б. А. Покровского. Никольская улица выходит на Красную площадь между Казанским собором и ГУМом. Никольская является одним из самых притягательных мест для иностранных туристов, и вершиной этого притяжения стал 2018 год, когда прошел чемпионат мира по футболу в Москве. Каждый день и каждую ночь улица была центром карнавальных гуляний футбольных фанатов со всего мира.

Заиконоспасский монастырь на Никольской улице Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Украшения Никольской улицы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московский печатный двор. Сейчас Историко-архивный институт Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Торговый центр Наутилус на Никольской улице Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вид на Никольскую улицу со стороны Красной площади. Казанский собор Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Икона Заиконоспасского монастыря и вид на Никольскую улицу Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Третьяковский проезд

С Никольской улицы можно попасть на небольшой проезд, который назван в честь братьев Третьяковых — меценатов, купивших этот участок города в 1868 году. Они превратили эту улицу в одно из элитных торговых мест Москвы. И до сих пор Третьяковский проезд является самым дорогим местом для шопинга в Москве — на улице находятся элитные бутики мировых брендов.

Ворота Третьяковского проезда Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вид на Третьяковский проезд Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Вид на Третьяковский проезд Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Третьяковский проезд — улица дорогих бутиков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Третьяковский проезд — улица дорогих бутиков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Улица Кузнецкий Мост

Улица названа в честь моста через реку Неглинную, которая сейчас проходит под землей. С 1756 года эту местность начали занимать фешенебельные магазины и вплоть до 1917 года Кузнецкий Мост был одной из основных торговых улиц столицы. Кругом были вывески на французском и любая вещь, купленная на Кузнецком, становилась предметом роскоши. Например, можно было потратить деньги в дорогом дамском салоне мадам Обер-Шальме. Пожалуй, в настоящее время прошлую торговую известность на этой улице, напоминает Центральный Универсальный Магазин (ЦУМ), который является престижным торговым комплексом в центре Москвы. Улица богата на разнообразные достопримечательности: Доходный дом Третьяковых, Московский дом художника, театр Солодовникова (ныне театр оперетты), доходный дом Воронцова-Евдокимова-Шориной. Многие из зданий являются объектами культурного наследия.

Вид на улицу Кузнецкий Мост Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центральный Универсальный Магазин (ЦУМ) на улице Кузнецкий Мост Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Московский дом художника на улице Кузнецкий Мост Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вид на улицу Кузнецкий Мост Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Доходный дом Воронцовой — Евдокимова — Шориной на улице Кузнецкий Мост Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Лежащий знак Конец пешеходной зоны на улице Кузнецкий мост Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отражение улицы Кузнецкий Мост в витринах ЦУМа Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Камергерский переулок

Переулок является продолжением пешеходной зоны улицы Кузнецкий Мост. Существовал переулок с XVI века — в те времена его называли Квасным (давным-давно здесь проживали квасники). В целом Камергерский сменил большое количество названий, и только в 1992 окончательно утвердилось его сегодняшнее имя. Переулок неразрывно связан с жизнью и творчеством многих писателей, актеров и музыкантов. Здесь есть музей-квартира С. С. Прокофьева; в 1902 году был построен дом для МХТ им. А. П. Чехова; в двухэтажном бледно-желтом здании в 1930−40-е годы были размещены ресторан и шикарная гостиница Шевалье. В небольшом Камергерском переулке находятся три памятника: С. Прокофьеву, А. П. Чехову и парный памятник Станиславскому и Немировичу-Данченко.

Уличный музыкант в Камергерском переулке Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Памятник С. Прокофьеву в Камергерском переулке Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Памятник А. П. Чехову в Камергерском переулке Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

МХАТ им. Чехова в Камергерском переулке Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Памятник Станиславскому и Немировичу-Данченко в Камергерском переулке Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Памятник Станиславскому и Немировичу-Данченко в Камергерском переулке. Фрагмент Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Копия картрины на одном из здании Камергерского переулка Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Столешников переулок

Этот переулок находится через квартал параллельно Камергерскому. Столешники — это ткачи, которые изготавливали скатерти для царского двора. Собственно, в честь этой профессии и был назван переулок. В XIX веке эта часть города была усыпана купеческими лавками. Позднее в Столешникове появилось довольно большое количество доходных домов: Мозгиных, Карзинкина, страхового общества «Якорь». На этой улице проживал знаменитый писатель и журналист В. А. Гиляровский. В настоящий момент здесь находится его музей-квартира. Место Нотного магазина П. И. Юргенсона, открытого в 1861, сейчас занимает бутик Louis Vuitton. Центральное место в Столешниковом переулке занимает современная композиция скульптора Григория Орехова «Агата» из полированной нержавеющей стали, установленная в 2019 году. Скульптура притягивает фотографов для необычных кадров.

Столешников переулок. Современная скульптура Агата Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отражение Столешникова переулка в скульпутре Агата Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вид на Столешников переулок Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Украшения Столешникова переулка Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Часовня Рождества Богородицы в Столешниковом переулке Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Столешников переулок Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Витрина бутика в Столешниковом переулке Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Климентовский переулок

В Замоскворечье находится несколько пешеходных зон. И Климентовский переулок один из самых оживленных, так как на нем находится выход из станции метро Третьяковская. Переулок получил свое название по главной достопримечательности — храму священномученика Климента. Одна из немногих частей города, которая сумела сохранить свой исторический облик. На нечетной стороне переулка находится усадьба Губонина — еще в XIX веке была реконструирована в стиле классицизма. А на пересечении с Голиковским переулком стоит дом доктора Эберлина — теперь это жилое здание.

Вид на Климентовский переулок и Храм священномученика Климента Папы Римского Русской православной церкви Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вид на Климентовский переулок у метро Третьяковская Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вид на Климентовский переулок и Храм священномученика Климента Папы Римского Русской православной церкви Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вид на Климентовский переулок Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Лавочки на Климентовском переулке Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Лаврушинский переулок

Знаменит благодаря Третьяковской галерее — центр притяжения туристов, интересующихся русским искусством. Перед самим музеем находится памятник Третьяковцу. Переулок назван в честь домовладелицы Анисьи Лаврушиной — ее дом в свое время выкупил Павел Третьяков и основал в нем картинную галерею. Сейчас на пересечении Лаврушинского переулка и Кадашевской набережной строится новый современный корпус Третьяковской галереи, который обещают достроить к 2022 году.

Памятник П. М. Третьякову Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Третьяковская галерея Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Вид на Лаврушинский переулок Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Забытый трактор в Лаврушинском переулке Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Строительство нового корпуса Третьяковской галереи Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Вид на Лаврушинский переулок Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Палаты Андроновых Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Строительство нового корпуса Третьяковской галереи Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пятницкий переулок

До 1917 года этот переулок был тупиковым — он упирался в здание церкви Параскевы Пятницы, стоявшей там, где сейчас метро Новокузнецкая. В честь этой церкви переулок и получил свое название. В старину у церкви был небольшой торжок. И как отголосок этих времен явился небольшой современный Пятницкий рынок. Для которого построили в 1997 году современное торговое здание. Переулок небольшой и служит как дополнение пешеходного пространства вокруг станции метро Новокузнецкая.

Вид на Пятницкий переулок Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кузбасская площадь и Пятницкий переулок Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вид на Пятницкий переулок Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Рыбный торговый центр Пятницкий. Пятницкий переулок Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фигура ворона в одном из окон Пятницкого переулка Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Школьная улица

Единственная улица из нашего списка, которая находится за Садовым кольцом. Она находится в Таганском районе, недалеко от метро Площади Ильича. Название Школьная улица получила в 1923 году — оно, скорее всего, было выбрано наугад и не связано ни с каким образовательным учреждением. Но место уникально тем, что здесь сохранился ансамбль строений Рогожской слободы XIX столетия — центр московского старообрядчества. Здесь останавливались обозы, шедшие по Владимирской дороге. Все здания похожи друг на друга. Школьная сама по себе довольно разноцветная — тут дома и розовые, и голубые, и персиковые. В 1980 году было принято решение превратить улицу в музей под открытым небом, и после нескольких этапов, в 2019 году улица приняла нынешний вид.

Вид на Школьную улицу Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Булыжная мостовая на Школьной улице Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Вид на Школьную улицу Ярослав Чингаев © ИА REGNUM