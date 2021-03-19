Москва, , 15:54 — REGNUM Рубль выглядит чрезмерно спокойным и после обвала на рынке нефти, и вследствие решений Центробанка РФ, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Это значит, что на внутреннем рынке работают институциональные инвесторы, удерживающие курс, потому как в здоровых рыночных условиях доллар бы уже ушел к 76−77 руб., где ему сейчас и место.

Тему санкций забывать тоже не стоит, стабильность рубля сейчас — абсолютно рукотворный процесс.

Доллар днем торгуется по 74,02 руб. и будет оставаться в пределах 73,80−75,00 руб. Евро стоит 87,93 руб., вероятный коридор колебаний на сегодня составляет 87,80−88,50 руб.

Российский Центробанк повысил ключевую ставку до 4,5% годовых на сегодняшнем заседании, и объяснений этому появилась масса. Инфляция, реинфляция, дисбаланс цен на оптовых рынках и прочее.

Но факт остается фактом — в слабой экономике, где шесть лет не растут доходы населения, а платежеспособность становится все хуже, ставка повышается тогда, когда иные монетарные инструменты не работают.

Или интересы страны ставятся выше интересов населения. В российских реалиях актуальны обе причины», — считает эксперт.

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