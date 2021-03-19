Сингапур, , 15:53 — REGNUM Garena объявила о проведенииFree FireWorld Series 2021 Singapore (FFWS 2021 SG) в мае 2021 года. Призовой фонд грядущего Чемпионата Мира по Free Fire составит $2 млн — рекордную сумму в истории дисциплины, сообщают корреспонденту ИА REGNUM 19 марта в пресс-службе компании.

Россию и страны СНГ на Free Fire World Series 2021 Singapore представят командыSilenceи Invincible. Сообщается, что первые игры в рамках чемпионата пройдут уже 22 мая 2021 года.

Напомним, Free Fire — это популярная «королевская битва» для мобильных устройств, разработанная студией 111dots Studio. Её релиз состоялся в 2017 году.

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