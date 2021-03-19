Москва, , 15:53 — REGNUM Российские футболисты в настоящее время не соответствуют международным стандартам. Об этом 19 марта заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

По его словам, профессиональная модель предполагает получение какого-то продукта.

«Вот наши спортсмены и футболисты, наверное, пока не соответствуют международным стандартам», — сказал Матыцин.

Он добавил, что в России должна быть конкурентная среда и большой соревновательный опыт, через которые должна строиться система отбора.

Напомним, в конце марта сборная России проведёт три матча в рамках отбора на ЧМ-2022 — с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).