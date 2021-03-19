Архангельск, , 15:53 — REGNUM В Архангельской области использовали 79,5% вакцины от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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По данным ведомства, всего с начала массовой вакцинации регион получил 46 952 дозы препарата, 37 348 доз уже реализованы. Вместе с тем, в очереди на прививку числятся 5,5 тысяч человек. Данными о сроках очередной поставки в минздраве не располагают.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд российских регионов столкнулся с перебоями поставки вакцины «Спутник V». В Мурманской области из-за дефицита препарата приостановили запись на вакцинацию через портал «Госуслуги».