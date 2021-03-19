Калуга, , 15:53 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждены два летальных исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 19 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Бабынинского района 1951 года рождения и житель Дзержинского района 1941 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 281 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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