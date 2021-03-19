Вашингтон, , 15:54 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит с визитом Брюссель в период с 22 по 25 марта. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба американского госдепартамента.

«Блинкен примет участие в заседании НАТО на уровне министров, встретится с лидерами стран Европейского союза, а также с официальными лицами Бельгии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время визита Блинкен подтвердит намерение администрации президента США Джо Байдена укреплять трансатлантический альянс и активизировать связи страны с союзниками по НАТО.

Кроме того, уточняется, что в ходе обсуждений будут темы России, Китая, изменения климата, кибербезопасности и меры противодействия терроризму. При этом ожидается, что в ходе визита Блинкен встретится с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности Но Гю Док провел в Сеуле личную встречу с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сон Кимом, с которым обсудил вопросы координации политики в отношении КНДР.