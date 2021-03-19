Батуми, Грузия, , 15:55 — REGNUM В четырех районах Аджарской Автономной Республики Грузии приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca. Об этом 19 марта сообщает агентство «Новости Грузия» со ссылкой на минздрав Аджарии.

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Как рассказали журналистам в министерстве, прививки от COVID-19 перестали делать в районах Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло. В Батуми и Кобулети вакцинация продолжается, там привили 330 медицинских работников.

Причины приостановки вакцинации в ведомстве не назвали, но сообщили, что позже ситуацию прокомментируют в минздраве Грузии.

Напомним, в грузинском Ахалцихе 18 марта медсестра впала в кому после того, как ей вкололи вакцину AstraZeneca. 19 марта она скончалась. По предварительной версии, причиной осложнения стала острая аллергическая реакция.

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