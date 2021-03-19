Брюссель, , 15:49 — REGNUM Польша и Венгрия могут оказаться под угрозой лишения финансирования из фонда восстановления Евросоюза. О намерении Еврокомиссии замораживать финансирование стран — членов Евросоюза, в которых будет подтверждено нарушение верховенства права и фундаментальных свобод, заявила заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, пишет Bloomberg.

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Именно эти страны, как отмечает издание, длительное время выступали против механизма распределения бюджетных средств Евросоюза между странами сообщества с учётом соблюдения ими принципа верховенства права. Так, например, Венгрия может потерять до €7,2 млрд помощи от ЕС. Речь идёт о средствах из бюджетного плана и Фонда восстановления ЕС после пандемии на сумму €1,8 трлн.

«Я буду предлагать систему замораживания еще не выделенных средств, — подчеркнула Юрова. — Это позволит нам предпринять конкретные шаги уже в этом году».

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Ранее Polskie Radio сообщило, что Варшава получит более 256 миллиардов злотых (около 55 млрд 652 млн евро) из Фонда восстановления ЕС. Более половины этой суммы являются ссудами под низкие проценты. Данные средства должны быть использованы до 2026 года. Для того, чтобы получить данные средства, Польша обязана будет предоставить Брюсселю Национальный план восстановления после пандемии.